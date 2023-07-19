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Новости Крыма

Бастрыкин поручил завести уголовное дело о стоках на пляже в Щелкино

19 июля 2023, 14:47Общество

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Глава Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту устройства на пляже в Щелкино канализационных коммуникаций, загрязняющих стоками берег и воды Азовского моря. Об этом информирует пресс-служба СК РФ.

О факте нарушения фирмой природоохранного законодательства в Щелкино и селе Мысовом в онлайн-приемную Бастрыкина в социальной сети " ВКонтакте" обратилась местная жительница.

"Сообщается, что работники организации осуществляют прокладку канализации вдоль пляжа с уникальным песчаным покрытием с нарушением предъявляемых требований: бетонное дно и внутренняя гидроизоляция в устанавливаемых колодцах отсутствует, что приводит к разливу стоков в прибрежную зону и акваторию Азовского моря. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов не принесли", – сказано в сообщении.

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