Новости Крыма

Бастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на Галявиева

13 января 2022, 12:50Общество

2
как узнать код картинки

Устроивший атаку на казанскую гимназию Ильназ Галявиев, дублировал действия организаторов подобных нападений, например керчанина Владислава Рослякова. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель СК России Александр Бастрыкин, комментируя первый вывод судмедэкспертизы, признавшей Галявиева невменяемым.

Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 октября 2018 года Владислав Росляков устроил атаку на Керченский политехнический колледж, вооружившись помповым ружьем и несколькими самодельными взрывными устройствами. В результате нападения погиб 21 человек, включая самого Рослякова, 67 получили ранения.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Январь 2022
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх