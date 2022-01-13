Новости Крыма Бастрыкин рассказал о влиянии "последователей Рослякова" на Галявиева



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Устроивший атаку на казанскую гимназию Ильназ Галявиев, дублировал действия организаторов подобных нападений, например керчанина Владислава Рослякова. Об этом в интервью РИА Новости рассказал руководитель СК России Александр Бастрыкин, комментируя первый вывод судмедэкспертизы, признавшей Галявиева невменяемым. Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, 17 октября 2018 года Владислав Росляков устроил атаку на Керченский политехнический колледж, вооружившись помповым ружьем и несколькими самодельными взрывными устройствами. В результате нападения погиб 21 человек, включая самого Рослякова, 67 получили ранения. Прислать новость Подписаться Поддержать сайт новости

