Байдарочница из Севастополя взяла золото на Чемпионате России по гребле

Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова взяла золото на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. С победой ее поздравил губернатор города Михаил Развожаев.

"Долгова Анастасия в байдарке-двойке на дистанции 200 метров вместе со своей напарницей по команде сборной РФ Кристиной Ковнир стали чемпионками. ... Поздравляю Анастасию с очередной победой!" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

В мае 2022 года Долгова взяла золото Кубка России по гребле, который проходил в Краснодаре.

В 2021 году воспитанница севастопольской водно-гребной базы "Чайка" Анастасия Долгова удостоилась титула чемпионки мира по гребле на байдарках и каноэ, соревнуясь также на байдарке-двойке.