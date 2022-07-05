Новости Крыма

Байдарочница из Севастополя взяла золото на Чемпионате России по гребле

05 июля 2022, 13:40Общество

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Спортсменка из Севастополя Анастасия Долгова взяла золото на Чемпионате России по гребле на байдарках и каноэ. С победой ее поздравил губернатор города Михаил Развожаев.

"Долгова Анастасия в байдарке-двойке на дистанции 200 метров вместе со своей напарницей по команде сборной РФ Кристиной Ковнир стали чемпионками. ... Поздравляю Анастасию с очередной победой!" – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.

В мае 2022 года Долгова взяла золото Кубка России по гребле, который проходил в Краснодаре.

В 2021 году воспитанница севастопольской водно-гребной базы "Чайка" Анастасия Долгова удостоилась титула чемпионки мира по гребле на байдарках и каноэ, соревнуясь также на байдарке-двойке.

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