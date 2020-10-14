Новости Крыма

Белорусские общественники выступили за признание Крыма

Белорусские общественники выступили за признание Крыма

14 октября 2020, 09:50Общество

Белорусские общественники готовы выступить в поддержку любых инициатив властей страны, направленных на признание Крыма частью РФ и восстановление транспортного сообщения с полуостровом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сопредседатель белорусской организации "Гражданская инициатива "Союз" Сергей Лущ, недавно побывавший в Республике Крым.

"Не в первый раз я в Крыму и Севастополе, но каждый раз открываю их с новой стороны и понимаю, что это наше общее достояние, и историко-культурное, и цивилизационное, которое надо открывать для белорусов. Поэтому любые инициативы, прежде всего, политические, которые будут связаны с признанием Республики Крым, с восстановлением и развитием гуманитарного и социально-экономического сотрудничества, с размораживанием транспортного сообщения мы и наша организация будет продвигать и поддерживать", – сообщил Сергей Лущ.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2020
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх