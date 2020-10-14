Белорусские общественники выступили за признание Крыма

Белорусские общественники готовы выступить в поддержку любых инициатив властей страны, направленных на признание Крыма частью РФ и восстановление транспортного сообщения с полуостровом. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал сопредседатель белорусской организации "Гражданская инициатива "Союз" Сергей Лущ, недавно побывавший в Республике Крым.

"Не в первый раз я в Крыму и Севастополе, но каждый раз открываю их с новой стороны и понимаю, что это наше общее достояние, и историко-культурное, и цивилизационное, которое надо открывать для белорусов. Поэтому любые инициативы, прежде всего, политические, которые будут связаны с признанием Республики Крым, с восстановлением и развитием гуманитарного и социально-экономического сотрудничества, с размораживанием транспортного сообщения мы и наша организация будет продвигать и поддерживать", – сообщил Сергей Лущ.