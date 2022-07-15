Бесконтактные банкоматы уже в Крыму: чем удобны и как ими пользоваться

Некоторые владельцы банковских карт оказывались в ситуации, когда банкомат с утробным урчанием "проглатывал" карту или деньги. Ситуация безусловно неприятная, но вовсе не критичная, уверяют специалисты ведущего банка Крыма. По их словам, такое "поведение" банковского оборудования может быть обусловлено программным сбоем или отключением питания, другой вариант – неправильно введенный пинкод, блокировка карты владельцем или механическое повреждение пластика.

"В первую очередь стоит обратить внимание, что во всех банкоматах ведущего банка региона реализована возможность снятия наличных бесконтактным способом. Это новшество исключает саму возможность втягивания карты", – сообщают собеседники. При таком взаимодействии также нивелируется вероятность повреждения пластика или его потеря.