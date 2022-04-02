Новости Крыма

Бесплатная подводка газа запланирована к 2,1 млн домовладений

02 апреля 2022, 11:05Общество

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До конца 2025 года планируется газифицировать 3,6 тысячи населенных пунктов России в рамках социальной программы. Об этом в пятницу на заседании совета по вопросам газификации субъектов РФ при Совете Федерации сообщил заместитель председателя правительства Александр Новак, сообщает "Российская газета".

По его словам, во всех регионах провели инвентаризацию домовладений и выяснили, что по социальной программе газифицировать предстоит около 2,1 млн домовладений в более чем 36 тысячах населенных пунктов.

"Сейчас перед нами стоят концептуально две приоритетные задачи. Первая – поэтапное завершение газификации до 2030 года, вторая – социальная газификация, то есть доведение газа без привлечения средств граждан до границ домовладений в уже газифицированных населенных пунктах. Эта задача носит срочный характер – до конца 2022 года", – рассказал Новак.

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