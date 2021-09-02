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Бесстрашные, ленивые и чистюли: характер кошки зависит от ее породы

Сегодня, 10:44Общество

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Характер кошки во многом определяется ее породой. К такому выводу пришли ученые из Университета Хельсинки, сообщает журнал "Вокруг света".

Проведенное исследование показало, что определенным породам кошек свойственны четкие поведенческие различия. К наиболее ярким чертам характера ученые отнесли активность, трусливость, агрессию по отношению к человеку, общительность по отношению к людям, общительность по отношению к другим кошкам, проблемы с туалетом, а также чрезмерный уход за шерстью.

"Исследовав их, можно судить о характере кошки. Кроме того в зависимости от породы им свойственны четкие поведенческие различия", – цитирует издание заявление ученых. Например, русская голубая оказалась самой трусливой породой, а самой смелой – абиссинская. Бенгальские кошки отличаются склонностью к различным формам активности, включая игры, а персы и экзоты – спокойствием. Сиамские и балинезийские более других уделяют внимание чистоте шерсти, а самыми агрессивными к людям и неконтактными оказались представители породы турецкий ван.

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