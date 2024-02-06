Без осадков и потепление: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму благодаря поступлению на полуостров воздуха южных широт ожидается теплая, сухая, но ветреная погода. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9, днем +11…+16 градусов, в горах +5…+10", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +12...+14 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем +11…+13.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8, днем от +11...+15 градусов.