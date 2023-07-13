Без осадков: погода в Крыму в четверг

В четверг погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. В западных районах Крыма чрезвычайная пожарная опасность. Об этом рассказали в региональном гидрометцентре.

Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем порывы до 15 м/с. Температура воздуха ночью 11…16, на побережье до 21 градуса; днем 27…32, в горах 20…25 градусов", – говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью 12...14, днем 28...30 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 17…19, днем 27…29 градусов.

В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +18...+20 градусов, днем +27...+29.