Новости Крыма

Без существенных осадков: какой будет погода в Крыму в понедельник

Без существенных осадков: какой будет погода в Крыму в понедельник

28 сентября 2020, 11:03Новости

В понедельник в Крыму без существенных осадков, местами облачность, информируют в региональном гидрометцентре. "Температура воздуха ночью +12…+17, на побережье до +20; днем воздух прогреется до +23…+28, в горах до +16…+21. Ветер северо-западный умеренный", – прогнозируют синоптики. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +14…+16; днем +26…+28. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью северо-восточный 5-10 м/с, днем южный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17, днем +25…+27.

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