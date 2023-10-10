Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник

10 октября 2023, 13:03Общество

3

Во вторник в ряде районов Крыма в связи с проведением ремонтных работ и плановым техобслуживанием не будет воды и электричества.

Без воды

В Евпатории коммунальщики будут устранять последствия аварии на водоводе. В связи с этим без водоснабжения отсанутся жители поселка Новоозерное.

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 3-го микрорайона в поселке Новоозерное 10 октября с 08.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение домов по ул. Морская, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13. Силами филиала будет осуществляться подвоз воды", – говорится в сообщении Евпаторийского филиала "Воды Крыма".

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Октябрь 2023
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх