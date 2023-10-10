Без света и воды: где в Крыму ждать отключений во вторник

Во вторник в ряде районов Крыма в связи с проведением ремонтных работ и плановым техобслуживанием не будет воды и электричества.

Без воды

В Евпатории коммунальщики будут устранять последствия аварии на водоводе. В связи с этим без водоснабжения отсанутся жители поселка Новоозерное.

"В связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводных сетях 3-го микрорайона в поселке Новоозерное 10 октября с 08.00 до 17.00 будет ограничено водоснабжение домов по ул. Морская, 1, 3, 4, 4а, 5, 5а, 7, 9, 11, 13. Силами филиала будет осуществляться подвоз воды", – говорится в сообщении Евпаторийского филиала "Воды Крыма".