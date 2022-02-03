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Без света на два дня останутся более 20 улиц Симферополя

Сегодня, 10:04Общество

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Более 20 симферопольских улиц на два дня останутся без электроснабжения. Об этом со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу города информирует администрация крымской столицы.

"28 февраля и 1 марта с 08:00 до 17:00 в связи с проведением капитального ремонта будет прекращена подача электроэнергии по ряду адресов", – говорится в сообщении.

Так, без света останутся жители улиц Москалева (№ 34-46), Проводников (2-22/14, 1-11), Ухтомского (2-36, 1-29) и одноименного переулка, Генова (10/18-20/16, 5-11/18), Туристов (6/2-22, 1-27), Дружбы (24-62, 21-93), Красных Зорь (26-40, 25-33), Днепровская (30-82, 29-85), Табачная (2-28, 1-19), 1-й Конной Армии (48-76, 19а), Аянская (42-70, 25-67), Сенная (1-27), Бахчисарайская (28-36, 33-45), Гражданская (37), Лихого (38, 27-65), Отважных (1-39, 34-42), Белая (2-34, 1-37), Механизаторов (1-8), Маршала Рыбалко (3), Гридасова (14), Дмитриева (2/17, 5), проспекта Победы (310-328) и переулка Альпинистов (1-5, 2-16).

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