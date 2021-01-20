Дорожники не обрабатывали трассу "Таврида" антигололедной смесью и не проводили уборку снега. Это стало одной из причин пяти дорожно-транспортных происшествий. К таким выводам пришла прокуратура Ленинского района РК по результатам проверки. "Как показала проверка, проезжая часть участка федеральной трассы "Таврида" имеет снежный наст, образование колейности, проезжая часть сужена, что затрудняет движение транспортных средств.

17 января ООО "ЕТС Крым" не проводило механизированную снегоочистку, расчистку снежных заносов, уборку снежных валов с обочин и распределение противогололедных материалов на федеральной трассе "Таврида", – сказано в сообщении. Это и способствовало возникновению дорожных условий, при которых произошло пять ДТП, считают в районной прокуратуре. При этом администрация Ленинского района также не приняла должных мер по очистке дорог.