Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка МЧС России по РК Александр Зраенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, как жителям и гостям полуострова обезопасить себя во время морских прогулок.

"Любой получатель услуги может попросить посмотреть лицензию на осуществление той или иной деятельности. Суда, которые зарегистрированы под коммерческую и некоммерческую деятельность, имеют разные органы регистрации", – говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.