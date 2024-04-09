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Новости Крыма

Безопасные морские прогулки в Крыму: на что обратить внимание

Сегодня, 10:44Общество

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В преддверии курортного сезона заместитель руководителя территориального органа (главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым) Главка МЧС России по РК Александр Зраенко в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил, как жителям и гостям полуострова обезопасить себя во время морских прогулок.

"Любой получатель услуги может попросить посмотреть лицензию на осуществление той или иной деятельности. Суда, которые зарегистрированы под коммерческую и некоммерческую деятельность, имеют разные органы регистрации", – говорит главный государственный инспектор по маломерным судам Республики Крым.

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