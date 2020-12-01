Безработным Севастополя дадут по 100 тысяч рублей на открытие бизнеса

Безработные жители Севастополя могут получить финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей на открытие собственного дела. Как информирует пресс-служба правительства города, деньги уже получили 69 человек, до конца года к ним присоединятся еще 15 будущих бизнесменов. Всего на эти цели выделено 8 миллионов 400 тысяч рублей.

Но получить такую помощь может не любой безработный, а только тот, у кого есть способности к организации собственного дела. Это выясняет специальная комиссия Центра занятости населения Севастополя с помощью тестов, там же оценивают перспективность бизнес-идеи и, если все факторы сходятся, принимают решение предоставить финансовую помощь. В центре занятости сообщают, что самыми популярными направлениями деятельности у безработных Севастополя являются бухгалтерский учет, дизайн, розничная торговля, пошив и ремонт одежды, строительные и ремонтные работы, производство кондитерских изделий, парикмахерские услуги и ногтевой сервис. После получения финансовой помощи безработный должен зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель и начать свое дело.