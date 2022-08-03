Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину

В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом информирует пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Степаняна в Феодосии, сообщение об этом поступило в дежурную часть. Местный житель рассказал, что под окнами его дома неизвестный выстрелил из ружья в водителя припаркованного у обочины автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

"Установлено, что злоумышленник вечером вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках жертвы с целью угона автомобиля, где обнаружил за рулем припаркованного у обочины Daewoo Matiz водителя. Подозреваемый выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами", – говорится в сообщении ГСУ СК РФ по республике.