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Безработный феодосиец застрелил водителя из ружья и угнал его машину

03 августа 2022, 15:30Происшествия в Крыму

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В Крыму возбудили уголовное дело в отношении безработного жителя Феодосии. Мужчина застрелил владельца автомобиля и попытался скрыться на его машине. Об этом информирует пресс-служба главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и Севастополю.

Инцидент произошел вечером 2 августа на улице Степаняна в Феодосии, сообщение об этом поступило в дежурную часть. Местный житель рассказал, что под окнами его дома неизвестный выстрелил из ружья в водителя припаркованного у обочины автомобиля. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

"Установлено, что злоумышленник вечером вышел из своего дома по улице Чкалова с ружьем и зашел в соседний двор в поисках жертвы с целью угона автомобиля, где обнаружил за рулем припаркованного у обочины Daewoo Matiz водителя. Подозреваемый выстрелил в автомобилиста, после чего выбросил его тело между многоквартирными домами", – говорится в сообщении ГСУ СК РФ по республике.

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