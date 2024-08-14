Билеты на плацкартные места в Крым подешевеют

Цены на билеты в плацкартные вагоны маршрута Москва-Симферополь в конце октября снизятся в 1,6 раза до 3473 рублей. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе железнодорожного оператора "Гранд Сервис Экспресс".

"Стоимость проезда по маршруту Москва–Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей", – рассказали в компании.

Билеты в купе на этом маршруте, как свидетельствуют данные на сайте компании, летом стоят от 8814 рублей и выше.