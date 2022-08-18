"Бизнесмены" из Севастополя обманули клиента-дольщика на два миллиона

В Севастополе местного жителя подозревают в заключении фиктивного договора на участие в долевом строительстве и хищении более 2 миллионов рублей у клиента-дольщика. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Севастополя.

Установлено, что севастополец предложил местной жительнице поучаствовать в долевом строительстве и купить двухуровневую квартиру с жилой мансардой в одном из строящихся в Севастополе домов. Подозреваемый заключил с женщиной предварительный договор купли-продажи и получил от нее оплату в размере 2 миллионов 350 тысяч рублей, часть суммы потерпевшая "оплатила" автомобилем.

"В действительности здание возводилось на приусадебном участке супруги подозреваемого площадью 450 м2, где строительство многоквартирных домов запрещено. Квартира покупательнице не предоставлена, денежные средства не возвращены", – говорится в сообщении ведомства.