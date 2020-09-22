Основанная на Кипре букмекерская контора ГГБет предлагает свои услуги с 2016 г. Наличие лицензионной документации Кюрасао дает компании право оперировать в международном формате. Кроме этого ГГБет имеет и лицензию ФНС номер 24. Благодаря наличию лицензионной документации виртуальный букмекер ведет свою деятельность на легальной основе. А специализируется компания на киберспорте. Однако обычные спортивные дициплины также включены в линию конторы. Букмекер имеет официальный веб-сайт, имеющий русскойзычный функционал. Кроме классических esports-дисциплин здесь можно поставить и на нишевые спортивные виды.

ГГБет gg bet старается максимально удовлетворить потребности азартной публики. На портале конторы можно найти раздел Новости, в котором регулярно публикуются свежие данные об ожидаемых поединках, анонсы турниров, новые бонусы, а также новшества конторы. Позаботился букмекер и о создании категории Киберспорта. Через данный раздел можно наблюдать за трансляциями киберспортивных турниров. Присутствует на веб-сайте и линия коэффициентов на поединки по актуальным киберспортивным дисциплинам, в том числе Лигу Легенд, StarCraft, КС:ГО, WarCraft, Smite, Фортнайт, Overwatch, Дота2 или же Rainbow Six.

Чтобы получить право ставить на вышеперечисленные шуттеры, необходимо пройти регистрационную процедуру. Для этого следует активировать оранжевую кнопку на веб-ресурсе конторы. После появления стандартной онлайн-формы ее нужно заполнить без ошибок. Особенно осторожно следует быть с вводом персональной информацией. Любая ошибка приводит к блокировке учетной записи. После завершения ввода данных и завершения регистрационной процедуры необходимо авторизоваться в системе. Используется для этого кнопка Логин. Открывая Личный кабинет, вы уже сможете выбирать спортивные или же киберспортивные события и оформлять онлайн-ставки.

Особое внимание контора уделяет увеличению способов пополнения/вывода средств. Для этого здесь испольлзуются банковские карточки Мастеркард, Мир, Виза, платежки Яндекс.Деньги или же Киви. Также игорные счета можно пополнять через мобильные операторы Мегафон, Теле2 или же МТС. Русскоязычная версия портала работает только с рублями. У виртуального букмекера имеется своя служба техподдержки. В случае возникновения проблем с оформлением онлайн-ставок любой беттор может воспользоваться услугами высококвалифицированных специалистов службы. Связаться с ней можно как в онлайн-режиме, также и по телефону. Ставки ГГБет принимает разные. Здесь представлена качественная и обширная линия esports-событий. Поэтому бетторы могут поставить на различные исходы, получая за правильные прогнозы достаточно высокое финансовое вознаграждение.