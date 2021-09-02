Работы по благоустройству центральной площади крымской столицы остановлены. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ рассказал глава Симферополя Валентин Демидов.

О срыве сроков благоустройства площади Ленина ранее сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, подрядчик уже переносил срок завершения работ и обязался сдать объект к 1 сентября, однако опять к установленной дате свои обязательства не выполнил.

"Я дал поручение остановить там работы. К сожалению, во время производства работ по укладке гранитной плитки, когда стали прорисовываться очертания самой площади, появились претензии к качеству укладки плитки, визуальная кривизна швов, волны. Основной причиной являются неграмотные проектные решения по устройству основания по гранитной плитке, без выравнивания существующего основания, плюс претензии к технологии самой укладки", – проинформировал Демидов.