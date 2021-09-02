Новости Крыма

Благоустройство площади Ленина остановлено – что случилось

02 сентября 2021, 13:18Общество

1

Работы по благоустройству центральной площади крымской столицы остановлены. Об этом в ходе совещания по проблемным вопросам ЖКХ рассказал глава Симферополя Валентин Демидов.

О срыве сроков благоустройства площади Ленина ранее сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, подрядчик уже переносил срок завершения работ и обязался сдать объект к 1 сентября, однако опять к установленной дате свои обязательства не выполнил.

"Я дал поручение остановить там работы. К сожалению, во время производства работ по укладке гранитной плитки, когда стали прорисовываться очертания самой площади, появились претензии к качеству укладки плитки, визуальная кривизна швов, волны. Основной причиной являются неграмотные проектные решения по устройству основания по гранитной плитке, без выравнивания существующего основания, плюс претензии к технологии самой укладки", – проинформировал Демидов.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Сентябрь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх