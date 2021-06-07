Новости Крыма

Боксер из Крыма завоевал путевку на Олимпиаду в Токио

Сегодня, 14:33Общество

5

Симферополец Глеб Бакши, чемпион мира по боксу в категории до 75 кг в 2019 году, завоевал лицензию, дающую ему возможность поехать на Олимпийские игры в Токио. Об этом сказано на официальном сайте Федерации бокса России.

Россиянин провел свой четвертьфинальный бой против белорусского спортсмена и одержал победу. "Можно поздравить с завоеванием лицензии и чемпиона мира-2019, чемпиона России-2018 в весе до 75 кг Глеба Бакши, который в четвертьфинале победил участника чемпионатов мира и Европы белоруса Виталия Бондаренко после того, как в первом раунде угол боксера из Белоруссии выбросил полотенце", – сказано в сообщении федерации. Таким образом Бакши завоевал себе одну из шести путевок, которые разыгрывались на Олимпиаду в Токио среди боксеров в его весе.

Свою путевку на Олимпиаду также получил россиянин Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг. Спортсмен в четвертьфинальном бою выстоял против турецкого боксера Неджата Экинджи, которому в первом же раунде против россиянина отсчитали нокдаун.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Считаете ли вы праздником годовщину "крымской весны"?

Да, это очень значимая для Крыма дата!
Считаю праздником, но не важнее других
Нет, но лишний выходной не помешает
Считаю эту дату черным днем для Крыма
Затрудняюсь ответить
А что такое "крымская весна"?
» Архив опросов
Календарь событий
« Июнь 2021
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх