Боксер из Крыма завоевал путевку на Олимпиаду в Токио

Симферополец Глеб Бакши, чемпион мира по боксу в категории до 75 кг в 2019 году, завоевал лицензию, дающую ему возможность поехать на Олимпийские игры в Токио. Об этом сказано на официальном сайте Федерации бокса России.

Россиянин провел свой четвертьфинальный бой против белорусского спортсмена и одержал победу. "Можно поздравить с завоеванием лицензии и чемпиона мира-2019, чемпиона России-2018 в весе до 75 кг Глеба Бакши, который в четвертьфинале победил участника чемпионатов мира и Европы белоруса Виталия Бондаренко после того, как в первом раунде угол боксера из Белоруссии выбросил полотенце", – сказано в сообщении федерации. Таким образом Бакши завоевал себе одну из шести путевок, которые разыгрывались на Олимпиаду в Токио среди боксеров в его весе.

Свою путевку на Олимпиаду также получил россиянин Андрей Замковой, выступающий в весе до 69 кг. Спортсмен в четвертьфинальном бою выстоял против турецкого боксера Неджата Экинджи, которому в первом же раунде против россиянина отсчитали нокдаун.