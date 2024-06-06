В этом году 83 тысячи крымчан получили пособие по временной нетрудоспособности. О том, что влияет на размер выплаты и как быстро должны начислить деньги по больничным листам, сообщили в пресс-службе Отделения Социального фонда России по РК.

"С начала года Отделение СФР по Республике Крым выплатило более 83,6 тысячам жителей региона пособие по временной нетрудоспособности. Общая сумма выплат превысила 1 миллиард рублей", – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что с 2022 года все больничные листы оформляются в электронном виде и автоматически направляются работодателю, который передает информацию в отделение фонда. Выплату начислят в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента предоставления данных. На размер пособия влияет стаж и страховые взносы.