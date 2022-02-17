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Больничный лист в Крыму можно открыть дистанционно до 15 марта

17 февраля 2022, 15:20Общество

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При легких проявлениях ОРВИ пациенты могут дистанционно открыть больничный лист, такой порядок оформления действует до 15 марта. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Республики Крым Константин Скорупский.

Для оформления больничного при первых симптомах простуды необходимо позвонить в колл-центр или регистратуру медучреждения.

"С начала этого года по всей стране листы нетрудоспособности оформляются в электронном виде. Поскольку на данный момент отмечается значительный рост числа пациентов, болеющих коронавирусной инфекцией или простудными заболеваниями на дому в легкой форме, на федеральном уровне принято решение о возможности получения дистанционной консультации врача и оформления больничного листа без очного осмотра", – сообщил врио министра.

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