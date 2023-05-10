В среду больше 20 улиц крымской столицы до вечера останутся без электроснабжения из-за ремонтных работ на сетях. Об этом информирует в пресс-службе "Крымэнерго".

"В связи с плановым ремонтом электрооборудования в период с 8 до 17 часов будут происходить отключения линий электропередачи согласно нижеприведенному графику", – сказано в сообщении компании.

Так, из-за капитального ремонта электросетей без света останутся жители улиц Хвойная, 12, 48-68 (чет), 9, 17/11, 25-69 (нечет); Кипарисная, 26-60 (чет), 37, 49-57 (нечет); Янтарная, 31-43 (нечет); 26-56 (чет); Усадебная, 2, 1-11 (нечет); Звездная, 42-50 (чет), 52/19, 51-61 (нечет); Пихтовая, 44-62 (чет), 41-55 (нечет); Чименлик, 8-35; Миндальная, 31, 54; Рериха, 20.