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Больше не 4x4: "АвтоВАЗ" решил переименовать свой внедорожник

12 января 2021, 11:21Общество

"АвтоВАЗ" решил вернуть своему внедорожнику классическое имя Niva, избавив его от "наименования" 4x4 и добавив к нему слово Legend. Теперь отечественный внедорожник носит гордое имя Lada Niva Legend.

"Вместе с новым названием автомобиль получил новые накладки вытяжной вентиляции на задних стойках. Они делают пребывание и общение в салоне автомобиля более комфортным. Результаты дорожных испытаний показали, что максимальное снижение шумов при интенсивном разгоне составило 3,7дБА и 2,2 дБА при движении с постоянными скоростями до 120 км/ч", – сообщила в "АвтоВАЗ". Внедорожник будет представлен в десяти различных вариантах исполнения, каждую из которых можно "доработать" пакетом "комфорт", естественно, за отдельную плату. В него входит центральный замок с пультом дистанционного управления, сигнализация, аудиоприемник.

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