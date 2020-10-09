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Больше никаких квитанций: в Крыму будет "умный" учет электричества

Больше никаких квитанций: в Крыму будет "умный" учет электричества

09 октября 2020, 08:53Общество

Крыму требуется около 10 миллиардов рублей на установку интеллектуальных систем учета электроэнергии во всех домах, заявил коммерческий директор ГУП РК "Крымэнерго" Валерий Сергеев в эфире радио "Спутник в Крыму".

Он сообщил, что в июле по всей России в силу вступил закон, обязывающий до 1 января 2021 года установить во всех домах системы интеллектуального учета (ИУ).

"Новые приборы дадут возможность автоматизировать передачу всех данных от потребителя до "Крымэнерго", благодаря им не нужно будет ежемесячно снимать показания, а все квитанции смогут приходить даже на электронный адрес. Появится возможность в автоматическом режиме устранять снижение напряжения. Но есть неприятный момент для злостных неплательщиков: теперь их ждет автоматическое отключение электричества в случае неуплаты", – сообщил Сергеев.

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