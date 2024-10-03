Большое отключение света произойдет в Севастополе в четверг

Около сотни улиц Севастополя и прилегающих населенных пунктов в четверг останутся без света из-за неотложных ремонтных работ на сетях. Об этом информирует пресс-служба компании "Севастопольэнерго".

По данным предприятия, с 9 часов утра до полудня света не будет по ряду адресов на улице Георгиевская Балка.

С 9 до 16 часов без электроснабжения останутся жители Балаклавы по улицам Новикова и Мира.

В период с 9 до 17 часов полуторачасовые отключений пройдут по улицам Ромашковая, Муромская, Горпищенко, Маслиновая, Ромашковая, 8-я Радарная, 9-я Радарная, 10-я Радарная, 11-я Радарная, Алексея Гущина, Предместная, Тюменская и в одноименном переулке, Кроссовая, 1-я Беговая, 2-я Беговая, а также Береговом переулке и одноименном проезде, Радарное шоссе, Некрасова, Евгения Реброва, Генерала Провалова, Генерала Богдановича, Виктора Калганова, Буковая, Генерала Рихтера, Георгия Москаленко, Облепиховая, Приветливая, Крейсерская, Пасечная, Родниковая, Сенная.