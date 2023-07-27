Два десятка улиц крымской столицы до пятницы останутся без воды из-за ремонтов на сетях, в четверг отключения также пройдут по ряду адресов в других населенных пунктах республики. Об этом сообщает пресс-служба компании "Вода Крыма".

Больше отключение в Симферополе

По данным предприятия, часть симферопольских абонентов ждет длительное отключение – до 6 часов утра 28 июля.

В это время воды не будет по улицам Воровского 22, 24А, В (ЖК "Альфа"), Студенческой, Красноармейской, 8 Марта, Партизанской, Левкина, Грибоедова, Смирнова, Терлецкого, частично по Киевской, Фрунзе, Тургенева, Крупской, Битакской, Рубцова, Комсомольской. Также в переулках Вольном, Смежном, Красноармейском, Обрывном и на Фабричном спуске.

Воду абонентам обещают подвозить: с 10 до 16 в переулок Смежный, 10 и на Воровского,22, с 10 до полудня – на Студенчекую, 14, с полудня до 14 часов – к пересечению Крымскаой и Красноармейской.