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Новости Крыма

Более 100 млн рублей направят на ликвидацию ЧС в Керченском проливе

04 марта 2025, 14:37Общество

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Правительство России выделило дополнительно более 100 млн рублей на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Об этом информируется на официальном сайте правительства России.

"Из резервного фонда правительства выделено 104,8 млн рублей на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов в Керченском проливе", – написано в публикации.

Средства направят Росморречфлоту на приобретение боновых заграждений, а также биосорбента для локализации и ликвидации разлива нефтепродуктов. Закупят не менее 12 километров боновых заграждений и порядка 30 тонн биосорбента.

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