Более 15 тысяч государственных жилищных сертификатов одобрено в Крыму

Об этом в прямом эфире, организованном на площадке Центра управления регионом Республики Крым, сообщила заместитель министра жилполитики и государственного строительного надзора РК Нина Галбен.

"Сотрудники министерства обрабатывают в среднем сто заявок в день. В настоящее время уже оплачено 4962 государственных жилищных сертификата. Ожидают поступления средств около двух тысяч заявителей", – уточнила Нина Галбен.

По ее словам, внесены изменения в законодательство на получение меры поддержки. В частности, установлено целевое назначение выделяемых средств. Это сделано с целью предотвращения злоупотреблений со стороны граждан. По новым правилам расходование средств сертификата возможно только на предоставление мер поддержки гражданам Российской Федерации.