Более 25 улиц Симферополя на день останутся без воды

В Симферополе более 25 улиц в понедельник останутся без воды. Об этом информирует предприятие "Вода Крыма".

"В связи с работами на сетях холодного водоснабжения в Симферополе 4 апреля с 00:00 до 20:00 ориентировочно будет ограничено водоснабжение по ряду адресов", – говорится в сообщении.

Так, в зону отключения попали проспект Кирова, улицы Самокиша, Гоголя, Горького, Карла Маркса, Пушкина, Калинина, Лексина, Желябова, Жуковского, Павленко (частично), Дзюбанова, Спера, Герцена, Проездная и одноименный переулок, Шаталова, Слуцкого, Красных Подпольщиков, Кондукторская, Казанская, Красногвардейская, Хацко, бульвар Ленина, переулок Вокзальный и прилегающие к ним улицы и переулки.