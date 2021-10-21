Новости Крыма

Более 30 улиц и несколько районов Симферополя останутся без воды

21 октября 2021, 10:52Общество

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Массовые ограничения водоснабжения ожидаются в четверг в Симферополе и пригороде, а также в Алуште, Керчи и Красноперекопске. Об этом информирует пресс-служба "Воды Крыма".

В связи с ремонтом на водонапорной станции с 8:00 до 20:00 ограничено водоснабжение симферопольского микрорайона Ак-Мечеть. Кроме того, из-за аварии на сетях ограничена подача воды в поселок Давыдовка, садовые товарищества "Юбилейный", "Садовод", "Дачник". Воду подвезут по адресам: пересечение улиц Степной и Центральной (с 09:30 до 11:00 и с 16:00 до 17:00), Дружбы и Центральной (с 11:00 до 12:30 и с 17:00 до 18:00), Родниковой и Центральной (с 12:30 до 14:00 и с 18:00 до 19:00).

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