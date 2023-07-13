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Новости Крыма

Более 300 машин скопилось в очереди на Крымский мост со стороны Кубани

13 июля 2023, 12:47Общество

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Более 300 машин скопились в очереди к пунктам досмотра перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края. Об этом информирует Telegram-канал, открытый Минтрансом для оповещения об оперативной обстановке на транспортном переходе.

"По данным на 10 утра в очереди со стороны Тамани находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа. Со стороны Керчи затруднений нет", – говорится в сообщении.

На подъезде к мостовому переходу со стороны Тамани установлены мобильные светодиодные табло, которые информируют водителей об оперативной обстановке.

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