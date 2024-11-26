Более 3000 ялтинцев остались без света из-за аварии

Более трех тысяч жителей Ялты и пригорода остались без электричества из-за технологического нарушения на сетях "Крымэнерго". Об этом рассказал первый заместитель министра топлива и энергетики республики Владимир Воронкин.

"Обесточены 16 трансформаторных подстанций, 1489 точек поставок – 3377 человек", – написал он в своем Telegram-канале.

Как уточнили городские власти, в Ялте без электричества остались жилой комплекс "Спартак", а также 10-й микрорайон (улицы Мицко, Григорьева, Тимирязева и другие).

Аварийные бригады приступили к восстановительным работам. Вернуть свет в дома ялтинцев планируется в течение трех часов.

Кроме того, в Феодосийском городском округе во вторник обесточены жители Коктебеля, Щебетовки и Наниково. В Сакском районе без света Новофедоровка. Здесь также работают аварийные бригады. Восстановить подачу электричества рассчитывают в течение трех часов.