Более 40 тысяч детей в Крыму оплачивают проезд банковскими картами

Крымчане могут оформить специальную карту для оплаты проезда своим детям и привязать ее к своей банковской. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал замминистра транспорта РК Николай Лукашенко. Mir Pay позволяет оплатить проезд в общественном транспорте со скидкой

Каждый родитель либо опекун может установить лимит по данной карте и, например, школьник может пользоваться ею в общественном транспорте. Уже порядка 40 000 детей в Крыму пользуются такими картами", – пояснил он. Ранее сайт РИА Новости Крым сообщал, что пассажирам общественного транспорта порекомендовали не отказываться от оплаты с помощью наличных денег.