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Новости Крыма

Более 40 улиц Симферополя обесточены из-за аварии

10 января 2025, 12:13Новости

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Часть Симферополя в пятницу осталась без электроэнергии из-за аварийного отключения на сетях. Об этом информирует официальный Telegram-канал "Крымэнерго".

По данным предприятия, обесточены абоненты на улицах Бархатовой, Долетова, Жирова, Симферополь (Безымянная), Токарева, Тарабукина, Дарвина, Лозовая, Несетрова, Петровского, Кизиловая, Марьинская, Марьинский тупик, Досычева, Высотная, Цветочная, Петровская балка, Крылова, Петровский тупик, Производственная, Инге, Интернациональная, Полигонная, Чехова, Насосная, Братская, Перевальная, Чеховский тупик, Жидкова, Малофонтанная, 1-й Петровский проезд, 2-й Петровский проезд; Археологическая, Батаева, Неапольская, Скифская.

Кроме того, без света переулки Скалистый, Нагорный, Лозовой, Нижнепетровский, Крайний, Крылова, Полигонный, Братский, Верхний, Каменный, Петровский, Пролетный.

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