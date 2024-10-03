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Новости Крыма

Более 50 улиц Симферополя на сутки останутся без газа

03 октября 2024, 10:35Общество

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Жители более 50 улиц в Симферополе останутся без газа со вторника 8:00 8 октября до 17:00 9 октября, причина – проведение работ на сетях. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия "Крымгазсети".

Подача газа в Симферополе будет ограничена по следующим адресам:

Микрорайон Каменка: ул. Ташкентская, ул. У. Усеин–Заде, ул. Хатидже Чапчакчи, ул. Хыдырлез, ул. Чадырлар, пер. Сельский, пр. 1 Наратлы, пр. 2 Наратлы, пр. 3 Наратлы, пр. Сельский, туп. Бекира Ахметова, ул. Мемета Аппазова, ул. Наратлы, ул. Озимая, ул. Пахотная, ул. Самаркандская, ул. Сейдали Куртсеитова, ул. Сельская, ул. Абдуллы Дагджи, ул. Алиме Абденнановой, ул. Братьев Ивановых, ул. Грушевая, ул. Дестан, ул. Исляма Тамакчи, ул. Колосковая, ул. Мамеди Эмир Усеина, ул. Сейдамета Ислямова, пр. Победы, ул. Крымской весны.

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