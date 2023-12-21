Более 7,5 тысяч крымчан получили выплаты после "шторма века"

В Крыму заявления на компенсацию после шторма, который обрушился на полуостров в конце ноября, подали 436 тысяч человек, из них 7,5 тысяч уже получили выплаты. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в эфире телеканала "Крым 24".

"Заявления на выплаты по 10 тысяч подали 436 тысяч человек. 336 тысяч заявлений непосредственно отработаны и по ним приняли положительные заключения. В работе, по оформлению, находятся 55 тысяч. Получили уже около 7,5 тысяч человек", – сообщил он.

Ранее председатель Совета министров РК Юрий Гоцанюк сообщил, что более 90 гидротехнических сооружений, пляжей и набережных в Крыму получили повреждения в результате удара стихии в конце ноября.