90,7% избирателей в Крыму, которые пришли на участки, поддержали поправки в Конституцию, об этом сказано в данных ЦИК России. Обработаны 100% бюллетеней. Отмечается, что за поправки проголосовали 1,104 миллиона крымчан. Против поправок проголосовали 9,8% – более 100 000 избирателей.

Дмитрий Макеев Результаты голосования за поправки к Конституции в Севастополе Ранее глава избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев рассказал , что явка на голосование в республике превысила явку на президентские выборы в 2018 году. Кроме этого, по состоянию на утро 2 июля, поправки в Конституцию поддержали 77,93% россиян.