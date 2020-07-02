Новости Крыма

Более 90% крымчан поддержали поправки в Конституцию – ЦИК

Более 90% крымчан поддержали поправки в Конституцию – ЦИК

02 июля 2020, 10:45Новости

90,7% избирателей в Крыму, которые пришли на участки, поддержали поправки в Конституцию, об этом сказано в данных ЦИК России. Обработаны 100% бюллетеней. Отмечается, что за поправки проголосовали 1,104 миллиона крымчан. Против поправок проголосовали 9,8% – более 100 000 избирателей.

Дмитрий Макеев Результаты голосования за поправки к Конституции в Севастополе Ранее глава избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев рассказал , что явка на голосование в республике превысила явку на президентские выборы в 2018 году. Кроме этого, по состоянию на утро 2 июля, поправки в Конституцию поддержали 77,93% россиян.

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