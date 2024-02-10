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Новости Крыма

Брачная статистика: как часто крымчане женятся и разводятся

10 февраля 2024, 17:11Общество

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В Крыму на 100 зарегистрированных браков приходится 43 развода, однако число браков с каждым годом растет. Такую статистику привела начальник Департамента ЗАГС, завотделом организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Крыма Виктория Головченко в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.

"Количество регистраций браков увеличивается. Если в 2022 году мы зарегистрировали 13863 семьи, то в 2023 – 14664. Самые "урожайные" месяцы на регистрацию браков – июль, август и сентябрь. Наибольшее число семей у нас рождается в Симферопольском районе, Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории", – сообщила Головченко.

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