Брачная статистика: как часто крымчане женятся и разводятся

В Крыму на 100 зарегистрированных браков приходится 43 развода, однако число браков с каждым годом растет. Такую статистику привела начальник Департамента ЗАГС, завотделом организационно-правовой, аналитической работы по вопросам государственной регистрации актов гражданского состояния Минюста Крыма Виктория Головченко в пресс-центре РИА Новости Крым на пресс-конференции, посвященной Году семьи в России.

"Количество регистраций браков увеличивается. Если в 2022 году мы зарегистрировали 13863 семьи, то в 2023 – 14664. Самые "урожайные" месяцы на регистрацию браков – июль, август и сентябрь. Наибольшее число семей у нас рождается в Симферопольском районе, Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории", – сообщила Головченко.