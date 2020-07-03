Брат на брата: в Крыму мужчина разбил чужое авто керамическими плитами

В Симферополе из-за конфликта мужчина разбил машину своего брата, бросив на нее керамические плиты, информирует пресс-служба МВД по РК.

В местный отдел полиции поступило заявление от 32-летнего симферопольца. Он пожаловался, что родной брат разбил его машину, которая стояла возле дома. По словам потерпевшего, сумма ущерба составила более 72 тыс. рублей. Полицейские задержали 43-летнего ранее неоднократно судимого брата пострадавшего, который к тому же регулярно употреблял наркотики. Выяснилось, что долгое время мужчины враждовали из-за жилищных проблем.

Во время одного из конфликтов старший брат не выдержал, схватил несколько керамических плит, прицелился и бросил их в машину своего родственника.