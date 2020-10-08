Британию попытались "затащить" на "платформу деоккупации Крыма"

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сделал своему британскому коллеге Доминику Раабу предложение принять участие в "платформе по деоккупации Крыма". Об этом сказано на сайте МИД Украины.

"Дмитрий Кулеба проинформировал Доминика Рааба про создание Крымский платформы – новой международной площадки, которая консолидирует усилия по деоккупации Крыма и пригласил Великобританию принять в ней участие", – информируется на сайте МИД Украины.

Согласился ли Дминик Рааб на участие в "платформе" – не говорится. Сообщается только, что стороны "поддержали политико-дипломатическое давление на Российскую Федерацию".