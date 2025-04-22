В Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. Как информирует региональное управление СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Утром 21 апреля на проспекте Чекистов в Краснодаре на несовершеннолетнего напали бродячие собаки, укусив его за ногу. Очевидец произошедшего отогнал собак. Молодому человеку была оказана медицинская помощь", – сообщили в СК со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях.

Отмечается, что местные жители подкармливают бездомных животных.

По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.