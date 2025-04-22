Внимание! Учетная запись редактора была взломана и неизвестным лицом размещались не проверенные новости с Сентября 2022 года. В настоящий момент учетная запись была восстановлена. Приносим извенения.
Новости Крыма

Бродячие собаки напали на ребенка в Краснодаре – СК открыл дело

22 апреля 2025, 13:35Общество

2

В Краснодаре стая бродячих собак напала на ребенка. Как информирует региональное управление СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело.

"Утром 21 апреля на проспекте Чекистов в Краснодаре на несовершеннолетнего напали бродячие собаки, укусив его за ногу. Очевидец произошедшего отогнал собак. Молодому человеку была оказана медицинская помощь", – сообщили в СК со ссылкой на соответствующие публикации в социальных сетях.

Отмечается, что местные жители подкармливают бездомных животных.

По факту происшествия следственным отделом возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ход расследования поставлен на контроль руководителем краевого следственного управления.

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Ялте

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Севастополе

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Керчи

влажность:

давление:

ветер:

Погода в Евпатории

влажность:

давление:

ветер:

Опрос

Как ваше финансовое благополучие?

Ниже среднего
Хватает
Все отлично
Да хоть камни с неба! Я на родине!
» Архив опросов
Календарь событий
« Апрель 2025
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 
Мы в соцсети
События Крыма
Наверх