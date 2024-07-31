Будут ли спортсмены из Крыма участвовать в Паралимпиаде во Франции

Спортсмены из Крыма не будут принимать участия в Паралимпийских играх в Париже, рассказал РИА Новости Крым гендиректор Центра спортивной подготовки сборных команд республики Александр Шпирный.

"Ни в Олимпийских, ни в Паралимпийских играх наши спортсмены принимать участие не будут. Это вызвано, во-первых, санкциями, из-за которых нас не допускают, во-вторых, многие федерации принципиально отказались участвовать в Олимпиаде", – сказал он.

Церемонию открытия Олимпиады в столице Франции Шпирный назвал "вакханалией" и "пошлостью".

"Иначе как вакханалией это назвать нельзя… Пародия на "Тайную вечерю" – это похабщина, неприятно было смотреть и осознавать, что это происходит. Не знаю, что они хотели этим сказать, но это пошлость", – добавил он