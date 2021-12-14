Новости Крыма

Буря обрушится на Крым: объявлено штормовое

14 декабря 2021, 13:17Общество

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Сильные дожди и холодный порывистый ветер прогнозируются в Крыму в среду, объявлено штормовое предупреждение. Об этом проинформировали в пресс-службе республиканского МЧС.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 15 декабря в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, а также усиление северо-восточного ветра 15 -20 м/с", – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели предупреждают, что в условиях непогоды есть риск возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на объектах энергетики, ЖКХ, увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, нарушений транспортного сообщения.

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