Был пьян и не в настроении: кто сжег венок на "Вечном огне" в Крыму

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Сакские полицейские установили подозреваемого в сожжении венка на мемориале "Вечный огонь". Им оказался 19-летний местный житель, информирует пресс-служба МВД по РК. О происшествии в декабре прошлого года РИА Новости Крым рассказал глава администрации Саки Александр Овдиенко. По его словам, вандалы сожгли памятные венки у городского мемориала "Вечный огонь". Он уточнил, что это уже второй случай вандализма в городе.

21 декабря оперативники задержали подозреваемого в совершении преступления 19-летнего студента колледжа, проживающего в Сакском районе. Юноша рассказал, что в ночь на 14 декабря гулял в парке в компании приятелей. По его словам, в тот день он находился в дурном настроении, а также был пьян. Бросить венок в огонь мемориала его побудила ссора с друзьями.