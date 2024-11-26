Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.

"Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Объем собственных доходов – налоговых и неналоговых – определен в объеме 34 млрд руб. Отмечу, что за последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза", – написал Развожаев в Telegram-канале