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Новости Крыма

Бюджет Севастополя вырос в два раза за счет собственных доходов

26 ноября 2024, 14:18Общество

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Правительство Севастополя во втором чтении одобрило бюджет Севастополя на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов на пленарном заседании во вторник. Об этом рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.

В первом чтении бюджет города был принят 5 ноября, затем началась работа над внесением поправок к нему. В основном корректировка коснулась финансирования национальных проектов и развития социально-культурной сферы.

"Общий объем доходов в 2025 году составит 69,7 млрд рублей, а расходов – 74,4 млрд. Объем собственных доходов – налоговых и неналоговых – определен в объеме 34 млрд руб. Отмечу, что за последние несколько лет бюджет города по собственным доходам вырос в два раза", – написал Развожаев в Telegram-канале

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