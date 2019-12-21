Бюрократия, коррупция, санкции: почему в Симферополе не смогли достроить в срок медцентр Семашко

В Симферополе откладывается открытие медицинского центра имени Семашко, сообщил подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, причиной стал срыв сроков поставки тяжелого оборудования. Это объект федеральной целевой программы России по аннексированному Крыму общей стоимостью 10 миллиардов рублей.

Строительство многофункционального медицинского центра имени Семашко началось в 10 километрах от Симферополя в сентябре 2017 года. Планируется, что в нем будет находиться поликлиника на 250 мест, 16 лечебных отделений, всего – порядка 734 коек различных профилей. Еще в ноябре главный специалист компании-подрядчика строительства Станислав Овсянников в комментарии телеканалу "Крым 24" уверял, что объект будет сдан до конца 2019 года. Теперь Сергей Аксенов назвал новый срок – июль 2020 года.

Этот центр не имеет аналогов в России, некоторые даже обращают внимание на само здание, которое напоминает здание правительства или Государственной думы. Республика сегодня не ставит вопрос, справимся мы или нет – конечно, справимся, это вопрос решенный. Сейчас уже рассматривается строительство на этом участке дополнительных корпусов. Не буду пока озвучивать, но есть проекты, чтобы там еще что-то достроить. Сегодня у нас есть квалифицированный персонал, и все сотрудники, которые сегодня работают в больнице Семашко на улице Киевской в центре города, однозначно все принимаются на работу и просто переезжают в новый корпус. Изначально, когда формировался проект, не были учтены некоторые вопросы по оборудованию. Республика максимально быстро включилась и приобрела оборудование за свои деньги. Это была ошибка при проектировании, ведь все делалось в авральном режиме, но Сергей Аксенов не оставил этот вопрос.

– Это форменное безобразие, нельзя так подходить к делам. Если ты уже берешься за дело, ты должен все просчитывать наперед, а не то, что закончили, потом добавили… Это детский сад. Значит, надо разобраться с подрядчиками, с заказчиками. У виновного должны быть фамилия, имя и отчество. Не только Симферополь, но и весь Крым нуждается в этом. Люди ждут ультрасовременную больницу, и ее перенос за черту города разгрузил бы Симферополь. А тут проблемы, накладки – это выходит за все рамки. Серьезные деньги сюда вкладываются, их надо использовать эффективно, а не как попало. А вообще, если говорить о медицине, уже было озвучено не раз, и Владимир Путин об этом сказал: в первую очередь очень низкие зарплаты у врачей. Им надо поднимать, потому что отсюда и идет цепочка, от этого и зависит наше здоровье. А у нас так относятся и к врачам, и к строительству больницы.