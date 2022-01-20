Новости Крыма

Бывший военный в Севастополе получил 10,5 лет колонии за наркотики

20 января 2022, 16:24Происшествия в Крыму

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Бывшего военнослужащего Черноморского флота осудили на десть с половиной лет лишения свободы по обвинению в обороте наркотиков в крупном размере. Об этом проинформировали в пресс-службе Севастопольского гарнизонного военного суда.

Как установил суд, в конце лета 2020 года младший сержант решил заработать преступным путем. По указаниям, полученным в интернете от распространителей, он отыскал закладку с расфасованным наркотиком. Это был синтетический психостимуолятор альфа-PVP (производное наркотического вещества N-метилэфедрона) общей массой 4,5 грамма.

После того, как "товар" оказался у него, военнослужащий, выполняя отведенную ему роль, самостоятельно оборудовал восемь новых тайников для его дальнейшего распространения и продажи.

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