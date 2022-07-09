Центр Симферополя перекроют для ремонта дорог: адреса

Некоторые улицы Симферополя будут перекрыты в связи с проведением ремонта с 10 июля. Об этом сказано в сообщении на сайте правительства Республики Крым.

"C 10 июля запланировано начало работ по объекту "Капитальный ремонт улиц Караимская – Кавказская – Пролетарская" на 1-м участке (улица Караимская – от улицы Козлова до улицы Сергеева-Ценского). В связи с проведением работ движение на участке будет перекрыто", – сказано в сообщении.

Уточняется что на пересечении улицы Караимская с улицами Козлова, Крылова, Чехова и Сергеева-Ценского будет обеспечено движение в прямом направлении. По улице Крылова (участок от Севастопольской до Караимской) будет осуществляться двухстороннее движение.